Министр Кулеба рассказал, готова ли Украина открыть авиасообщение

Авиационная служба Украины физически готова возобновить полеты – на 95%.
С момента принятия решения до запуска рейсов во Львове или в Борисполе требуется примерно 45–50 дней. Однако критически важным условием является обеспечение безопасности пассажиров.
Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в интервью "Суспільному".
"Архитектура безопасности предусматривает очень серьезные средства противовоздушной обороны, которые сегодня в стране задействованы по назначению. Поэтому, когда у нас будет достаточно противовоздушной обороны для того или иного аэропорта, мы сможем об этом говорить. На сегодняшний день, к сожалению, это нецелесообразно" — отметил Алексей.
Он отметил, что открытие авиасообщения в 2025 году зависит от ситуации на фронте.
"Если быть реалистичными, то в принципе мы можем говорить об этом исключительно с оглядкой на фронт. Как и все другие вопросы, касающиеся развития нашей страны – в первую очередь фронт, после этого уже – любое другое развитие", – подытожил эксперт. .
Напомним, автономный ракетный самолет Mk-II Aurora преодолел звуковой барьер со скоростью 1,1 Маха.
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