Кулеба рассказал, как принималось решение подать заявку на вступление Украины в НАТО и кому принадлежит инициатива

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что решение о подаче заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО принималось быстро, а инициатива принадлежит Владимиру Зеленскому.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в эфире совместного телемарафона в пятницу, 30 сентября.

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"Решение созрело довольно быстро. Здесь ведущую роль сыграл президент. Мы, дипломаты, только правильно помогли ему. Мы лишь помогли его правильно сформулировать. Сегодня ( 30 сентября — ред.) СНБО принял соответствующее решение. Теперь уже раздаются заявления стран, которые уже поддерживают заявку Украины на вступление.Есть те, что возьмут паузу. Это нормальный процесс. Понятно, что завтра-послезавтра ничего не произойдет. Но мы создали принципиальную новую логику и динамику процесса вступления Украины в НАТО. И это главное. Над этим мы будем работать", – отметил Кулеба.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Комментируя это известие, Столтенберг сказал, что двери НАТО остаются открытыми для любой демократической страны.

Вступление Украины в НАТО: Зеленский действует нестандартно и решительно

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