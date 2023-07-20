Кулеба рассказал, как разблокировать украинские порты без согласия России

Россия целенаправленно срывает зерновую инициативу, наносит удары по украинским портам, пытаясь заработать деньги на растущих ценах на продовольствие.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки Украины истребителей F-16 позволит разблокировать украинские порты, чтобы зерно могло в дальнейшем поставляться на мировой рынок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Он отметил, что Россия целенаправленно срывает зерновую инициативу, наносит удары по украинским портам, пытаясь заработать деньги на растущих ценах на продовольствие.

Министр призвал государства-члены ЕС к активной совместной работе над тем, чтобы лишить Россию рычагов влияния на украинский морской экспорт.

По его словам, идеальным сценарием будет полное прекращение российской морской блокады украинских портов. Это будет возможно когда Украина получит первые эскадрильи F-16, которые смогут патрулировать небо и морские пути. Министр выразил благодарность тем странам ЕС, которые уже вносят активный вклад в авиационную коалицию, и призвал как можно быстрее имплементировать все процедуры.

“Сейчас Украина предложила ООН и Турции продолжить работу зернового коридора в трехстороннем формате, включая инспекции кораблей в Совместном координационном центре. Мы ожидаем их ответа. Я призываю вас поддержать наш запрос в вашем взаимодействии с ООН и Генеральным секретарем», — сказал он.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что все альтернативные пути экспорта украинского зерна должны сейчас работать на полную мощность и расширяться, а заявления о любых ограничениях неприемлемы.

"В нынешних условиях необходимо открыть все двери вместо того, чтобы держать некоторые из них закрытыми" — заявил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что решение Польши не снимать эмбарго против украинского зерна после 15 сентября – это недружественный шаг и популизм.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что прекращение России из "зернового соглашения" и блокирование украинских портов с угрозами — пощечина странам Африки и всем другим государствам, которые зависят от украинского зерна.

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