Кулеба рассказал, как защититься от информационных атак России

Вражеские действия не заставили себя ждать, и речь идет не только об оружии.

Украинцы не должны разрешить вражеской пропаганде сломать их. Текущие проблемы не важнее главной цели, которая заключается в сохранении независимого европейского украинского государства. Следует тщательно отфильтровать потребляемую информацию.

Об этом писал украинский дипломат Дмитрий Кулеба.

Стратегия Москвы неизменна

Кулеба напомнил, что большевистский метод прежде всего заключался не в том, чтобы нападать на противников лицом к лицу, а именно пропаганда играла ведущую роль в их средствах действия. И это оружие было грознее пушки и пулеметы.

"В то время было легче сразу разоружить 40 тысяч воинов-большевиков, чем схватить агитаторов по всей Украине" — это воспоминание Александра Шульгина, одного из лидеров УНР о 1918 году", — акцентировал он.

100 лет спустя стратегия Москвы остается неизменной: сначала пропагандой сломить волю к борьбе, а затем оружием захватить нас.

"Только вместо агитаторов у нас сегодня каналы в телеграмме и тектоке, ливни от источников в медиа и бесконечные блоггеры и комментаторы, многие из которых зарабатывают на том, что свободу слова превращают в словоблудие", – говорит Кулеба.

По словам эксглавы МИД, сейчас на мысли и эмоции украинцев коммуникативно наступают с трех сторон:



1. Россия. Она внушает в нас и партнеров страх, угрожая физическим уничтожением Украины и Запада "Орешником", и подпитывает в соцсетях существующие в украинском обществе линии раскола (коррупция, налоги, неуважение государства к человеческой жизни и т.п.);



2. ⁠Партнеры. Они через СМИ сигнализируют, что поддержки Украины на должном уровне не будет и нужно соглашаться на уступки России;



3. ⁠Украинцы. Мы ругаем свое государство, партнеров, других украинцев, не ведем честный разговор о войне и этим накапливаем проблемы, а не решаем их.

Что нужно делать

Как объясняет Кулеба, нужно:

Не допускать мнения, что текущие проблемы важнее главной цели – сохранения независимого европейского украинского государства.

"Они хотят, чтобы мы на эмоциях из-за ежедневных новостей сорвались и подставились под их контрольный выстрел. Мы должны стоять крепко", – отмечает дипломат.

Отписаться от анонимных каналов и тщательно почистить список лидеров мнений, на которых вы ориентируетесь.

"Но среди тех, кого сохраните, имейте хотя бы одну из альтернативной точки зрения. Это для вас важно, чтобы не радикализироваться под влиянием односторонней информации", — советует он.

Цель сплетен в каналах не в том, продолжает Кулеба, чтобы сделать вас более осведомленными, а в том, чтобы пробудить у вас гнев. А есть два типа людей, которые не способны адекватно оценивать реальность – те, что в гневе и те, что в эйфории. Вот так это работает и не позволяйте так практиковаться на вас.

"Не будем повторять ошибки прошлого. Не позволяем пропаганде сломать нас. Всем спокойных выходных", — заключил он.

Ранее Дмитрий Кулеба согласился, что ситуация с войной выглядит плохо. Он также назвал цель Путина и озвучил условия для завершения войны.

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