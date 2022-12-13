Кулеба рассказал, когда Россия может пойти в большое наступление, чтобы продвинуться вглубь Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допускает, что Россия может возобновить большое наступление в конце января-февраля 2023 года. Впрочем, Украина делает все возможное, чтобы этого не допустить.

Об этом глава МИД сказал во время онлайн-брифинга.

"Я думаю, что российская способность совершать большое наступление, которое, возможно, будет восстановлено где-то в конце января-февраля ... — это то, что они пытаются делать. И мы, конечно, делаем все возможное, чтобы не допустить этого. Я не говорю точно, что это происходит, но, принимая во внимание мобилизацию, объявленный призыв и подготовку новых призывников, передвижение их тяжелого вооружения в стране — они несомненно сохраняют надежды, что будут способны прорвать наши линии обороны и продвинуться в глубь Украины. Мы делаем все, чтобы сделать это невозможным. И я решительно верю, что им этого не удастся", — сказал Кулеба.

Также министр добавил, что Украина делает все для ускорения победы и любое решение о прекращении войны будет основываться на выходе российских войск со всех территорий Украины на 2014 год.

"Но мы прилагаем все усилия. И если это произойдет летом, это, конечно, стало бы отличной новстью", — сказал Кулеба.

Угроза наступления из Беларуси

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что угроза со стороны Беларуси была, есть, и будет до тех пор, пока будет продолжаться война и пока там будет так называемый президент Александр Лукашенко. Но сейчас эта угроза минимальна.

По мнению российского оппозиционера и правозащитника Марка Фейгина, Кремль всерьез обдумывает второе наступление со стороны Белоруссии.

В то же время, спикер ГНСУ Андрей Демченко прокомментировал внезапную проверку боеготовности войск Беларуси. Он подчеркнул, что пока угрозы нового вторжения нет.

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