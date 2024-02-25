Кулеба рассказал о реакции Трампа на приглашение в Украину

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал приглашение предполагаемого кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа в Украину.

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Об этом он рассказал во время интервью " Голосу Америки ".

Глава МИД отметил, что сейчас есть "политические сигналы, которые идут публично" от Трампа, и "публичные сигналы, исходящие от президента Украины".

"Мы не слышали ответа на приглашение от самого Трампа или его команды. Будет ответ – будем его рассматривать", – добавил он.

В то же время глава МИД подчеркнул, что ключевым вопросом для Украины является сохранение поддержки на уровне не партий, а избирателей, "поскольку американские политики идут за своим избирателем".

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп впервые прокомментировал смерть Навального, не упоминая российского диктатора Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США заявили о "путинском крыле" в Республиканской партии.

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