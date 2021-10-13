Кулеба рассказал, обсуждалась ли на саммите Украина-ЕС отмена безвиза

Саммит состоялся 12 октября в Киеве.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, обсуждалась ли на саммите отмена Европейским Союзом безвизового режима для Украины.

Об этом он сказал 13 октября во время брифинга по актуальным вопросам внешней политики Украины.

"Хочу обратить внимание на то, чего не было на вчерашнем саммите (Украина - ЕС) - никаких публичных или непубличных разговоров о мифических угрозах безвиза, любых провалах политики Европейского Союза в Украине. Это убедительное свидетельство, что фейки отдельных политических сил или демотивирующие политические заявления о том, что отношения между Украиной и ЕС находятся в кризисе и не имеют перспективы, на самом деле не имеют ничего общего с действительностью", — отметил Кулеба.

Он отметил, что безвизу Украины и ее евроинтеграции ничего не угрожает.

Напомним, в конце сентября в ряде СМИ появилась информация, что якобы несколько государств ЕС, в частности Германия, Франция и Италия, рассматривают прекращение безвиза с несколькими странами, среди них и Украина. В то же время в МИД заявили, что украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких угроз для такого решения нет.

Позже в ЕС информацию об отмене безвиза для украинцев также опровергли. Так, в начале октября руководительница группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕК Катарина Матернова заявила, что сейчас в ЕС не рассматривают возможность отмены безвизового режима для Украины.

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