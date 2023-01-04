Кулеба рассказал, сколько и какое энергооборудование вскоре получит Украина от партнеров

Министр иностранных дел рассказал о договоренностях касательно поставок энергетического оборудования в Украину.

Украина получит от партнеров около 1800 трансформаторов и более 7 тыс. генераторов. Союзники предоставляют Украине энергетическое оборудование из-за постоянных массированных ударов России по объектам критической инфраструктуры.

Об этом 4 января на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на 4 января удалось договориться о поставках почти 1800 трансформаторов тока и напряжения разной мощности, более семи тысяч генераторов мощностью до 100 киловатт и более 600 генераторов свыше 100 киловатт, более 40 километров кабеля, а также сотен наименований запчастей для энергооборудования", – рассказал министр.

Напомним, Дмитрий Кулеба рассказал, что в скором времени ВСУ получат от международных партнеров новое вооружение, в частности немецкие танки Leopard.

Глава МИД также отметил, что в 2023 году Украина получит от союзников всю необходимую в военную помощь, которую не удалось получить в прошлом году.

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