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Кулеба рассказал, сколько Украине нужно систем ПВО для защиты неба

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Кулеба рассказал, сколько Украине нужно систем ПВО для защиты неба

ПВО / Фото: Associated Press

Блинкен вернется из Украины в Вашингтон с максимально точным пониманием потребностей Украины.

Украина рассчитывает, что Соединенные Штаты в перспективе предоставят ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS и дополнительные системы ПВО для защиты неба от российских атак.

Об этом он заявил во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Укринформ.

Кулеба заверил, что Блинкен вернется из Украины в Вашингтон с максимально точным пониманием потребностей Украины.

"Мы обсудили укрепление противовоздушной обороны. Сегодня, когда государственный секретарь был в пути в Киев, Киев пережил очередные ракетные обстрелы, другие регионы Украины также пострадали. Поэтому, собственно, мы не очень много времени потратили на обсуждение потребностей в сфере противовоздушной обороны, потому что все очевидно, потребность чрезвычайно важна. Я лишь озвучил количество систем ПВО, которые нужны, чтобы защитить и зерновой коридор, и наши города, и наших людей", — сказал глава МИД.

Он отметил, что также подробно обсужден вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS.

"У нас был очень предметный разговор, и я рад, что эта опция остается открытой. Мы рассчитываем, что дискуссии внутри администрации США приведут к положительному решению. Сегодня мы остановились на этом отдельно", — отметил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине более миллиарда долларов помощи.

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