Кулеба рассказал важную тайну о передаче Украине систем Patriot

По его словам, некоторые страны пытаются прикрываться Альянсом, чтобы не передавать нам нужную помощь.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба открыл общине небольшую дипломатическую тайну, связанную с системами Patriot. Он заявил, что Нидерланды не единственная страна, готовая сейчас купить батарею ПВО и передать нашему государству.

Об этом Дмитрий Колеба рассказал в рамках единственного телемарафона.

"Открою небольшую дипломатическую тайну: Нидерланды не единственное государство, которое готово прямо сейчас купить батарею Patriot у любой страны мира по цене, которую эта страна назовет. То, что Нидерланды публично сделали этот сигнал – это очень важный момент. То, что генеральный секретарь НАТО четко заявил, что не нужно прикрываться потребностями соблюдения натовских стандартов при принятии решений о передаче Украине систем ПВО – это тоже очень позитивно”, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он также добавил, что некоторые страны пытаются прикрываться Альянсом, чтобы не передавать нам нужную помощь.

Некоторые страны говорят: "мы вам не можем передать батарею, потому что тогда мы не будем соблюдать стандарт НАТО по количеству имеющихся у нас батарей". А генсек им говорит: "не прикрывайтесь мной, отдайте все, что нужно Украине, это сейчас главное". И это очень мощный сигнал”, – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, что Нидерланды могут выкупить Patriot для Украины.

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