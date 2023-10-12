Кулеба рассказал, зачем Россия хочет заморозить войну и раскрыл коварный план оккупантов

Россия хочет заморозить войну, развязанную против Украины, чтобы усилиться. В будущем целью РФ может быть не только наше государство.

Об этом рассказал Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба немецкому аналитическому центру Zentrum Liberale Moderne.

"Если пойти по такому опасному сценарию, уровень пропаганды в России будет только расти за эти четыре года; ненависть к Украине, другим странам Европы, другим народам будет в дальнейшем увеличиваться; российская ультранационалистическая, фашистская, реваншистская риторика станет еще более ядовитой. Или при таких условиях кто-то действительно верит, что только Украина будет под угрозой новой волны агрессии в 2028 году?" – заметил Дмитрий Кулеба.

Он также подчеркнул, что Россию остановит только сокрушительное поражение от Украины.

"Мы все должны осознавать, что на кону. Цели Кремля намного шире Украины. Вместе мы способны избежать худшего сценария. Это трудный, но достижимый путь. Путь к победе Украины. Давайте работать вместе, чтобы держать ворота Европы закрытыми и защищенными от российского террора.. Это обеспечит десятилетие мира и процветание на европейском континенте", — добавил министр.

Напомним, что Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки для России.

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