Кулеба рекомендовал прочитать учебник истории тем, кто не верит в нападение России на страну НАТО

Руководителям тех стран, которые не верят в то, что Россия может предоставить страну НАТО, следует почитать учебники по истории и послушать заявления российского диктатора Путина.

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Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что война в Украине, а значит, в Европе уже идет. Поэтому партнеры Украины должны исключить страх и нерешительность, чтобы принимать сильные решения, чтобы помочь обеспечить всем необходимым украинцев на фронте.

Кулеба заявил, что если партнеры этого не сделают, тогда им придется принимать решение иного масштаба и трагичности для спасения своих людей и городов.

"Кто не верит, что война может прийти на территорию НАТО – читайте учебники истории и слушайте, что сейчас говорит российский диктатор", — добавил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что члены НАТО сомневаются, что США сохранят свою роль в защите Европы.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт объяснил, смогут ли воевать иностранные войска на фронте в случае прибытия в Украину.

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