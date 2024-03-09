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Кулеба рекомендовал прочитать учебник истории тем, кто не верит в нападение России на страну НАТО

Кулеба рекомендовал прочитать учебник истории тем, кто не верит в нападение России на страну НАТО

Дмитрий Кулеба / Фото: Associated Press

Глава МИД призвал помочь украинцам остановить российских агрессоров.

Руководителям тех стран, которые не верят в то, что Россия может предоставить страну НАТО, следует почитать учебники по истории и послушать заявления российского диктатора Путина.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что война в Украине, а значит, в Европе уже идет. Поэтому партнеры Украины должны исключить страх и нерешительность, чтобы принимать сильные решения, чтобы помочь обеспечить всем необходимым украинцев на фронте.

Кулеба заявил, что если партнеры этого не сделают, тогда им придется принимать решение иного масштаба и трагичности для спасения своих людей и городов.

"Кто не верит, что война может прийти на территорию НАТО – читайте учебники истории и слушайте, что сейчас говорит российский диктатор", — добавил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что члены НАТО сомневаются, что США сохранят свою роль в защите Европы.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт объяснил, смогут ли воевать иностранные войска на фронте в случае прибытия в Украину.

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