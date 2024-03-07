Кулеба резко обратился к Западу: "Если Европа не отбросит страх – придет черед ее солдат"

Последние заявления Франции означают, что они осознали, что в случае победы РФ наступит "очередь солдат Европы", считает Кулеба.

На фоне затягивания Западом военной помощи глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, если лидеры Европы не отбросят страх перед РФ, то "в будущем придет черед ее солдат".

Такое резкое заявление глава внешнедипломатического украинского ведомства сделал в интервью Le Monde.

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"Все европейские столицы должны понять эту простую, но трудную истину, которую, кажется, уже осознали в Париже: либо наши союзники исключают страх, нерешительность и так называемые препятствия и оказывают полную поддержку украинским солдатам в их боях за города и села Украины, или однажды настанет черед ваших солдат отдать свою жизнь в боях за города и села сначала стран Центральной Европы, а затем и остальной Европы", – сказал Кулеба.

Напомним, на днях французский президент Эммануэль Макрон назвал союзников "трусами" из-за нерешительности и медлительности по поводу помощи Украине.

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