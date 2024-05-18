Кулеба сделал резкое заявление об оружии от партнеров и принуждении Украины к переговорам

Для завершения войны Украине нужно оружие, а не разговоры об уступках.

Основной месседж Украины в мировое сообщество остается неизменным – украинцам нужно оружие для отражения российской агрессии. А разговоры об уступках для завершения войны – это искривленная логика.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-участия в 17-й Конференции Леннарта Мэри, пишет РБК-Украина.

Как отметил министр, Россия сильна, а Украина страдает задержками и недостаточными поставками военной помощи, которые приходится компенсировать самопожертвованием украинских солдат.

"Поэтому основной месседж остается неизменным - присылайте нам все необходимое, потому что мы доказали за эти два года, что когда наши солдаты имеют все необходимое, мы достигаем успеха. А когда мы не имеем всего необходимого, мы не побеждаем. Но важно другое. Некоторые склонны делать выводы, что если Украина не достигает успеха на поле боя, то это означает, что это невозможно и Украина должна рассматривать различные альтернативные сценарии завершения этой войны. Но это искаженная логика, потому что, как я уже говорил, когда у нас есть все необходимое, мы достигаем успеха", - сказал он.

Вместо обсуждения уступок со стороны Украины для завершения войны, по словам Кулебы, все чиновники и мыслители в столицах мира должны задуматься о том, что еще могут сделать, чтобы Украина победила в войне.

"Отправьте нам Patriot, пришлите нам артиллерийские боеприпасы, пришлите нам бронетехнику, позвольте нам бить по любой необходимой военной цели внутри России, помогите нам защитить наше небо, и вы увидите разницу. Если вы не делаете всего этого, не жалуйтесь на Украину", – подчеркнул министр.

Напомним, ранее французское издание Europe 1 сообщило, что Западные страны, похоже, готовятся оказать давление на президента Украины Зеленского, чтобы Украина согласилась на переговоры о прекращении войны с Россией.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.