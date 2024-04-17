Кулеба сделал важное заявление после российского ракетного обстрела Чернигова

У партнеров есть все необходимые средства, которые могут помочь спасти жизнь украинцев.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что будет призывать партнеров Украины предоставить нашему государству дополнительные средства противовоздушной обороны.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

“Эти невинные люди не были бы убиты или ранены, если бы у Украины были достаточные возможности противовоздушной обороны. Три дня назад на Ближнем Востоке мы увидели, как выглядит надежная защита человеческих жизней от ракет”, – написал Дмитрий Кулеба.

По его словам, у партнеров есть все необходимые средства, которые могут помочь спасти жизнь украинцев.

Мы благодарны Германии за то, что она уже приняла важное решение о предоставлении Украине дополнительной батареи Patriot. Я буду призывать других партнеров последовать этому примеру во время моих встреч с союзниками по G7 в Италии на этой неделе”, – добавил он.

Напомним, что Россия атаковала Чернигов тремя ракетами. По последним данным, известно о более 50 пострадавших , среди которых трое детей, и многие погибшие.

Читайте также: