Кулеба сделал заявление о сбитии партнерами российских ракет над Украиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не существует никакого юридического, безопасного или морального довода против сбивания партнерами со своей территории российских ракет над Украиной.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Киеве, пишет Укринформ.

Он заявил, что украинская сторона просит партнеров рассмотреть возможность сбивания российских целей над Украиной или предоставить нам необходимые для этого системы ПВО и боевые самолеты с соответствующими техническими возможностями.

"Нет никакого юридического, безопасного или морального аргумента, который стоит на пути к тому, чтобы наши партнеры сбивали российские ракеты над территорией Украины со своей территории. Те, кто говорит, что такие действия были бы эскалацией, манипулируют", — сказал Кулеба.

По его словам, Украина уже много раз слышала аргумент о необходимости избегания эскалации. Однако за последние два года единственной стороной, занимающейся эскалацией, является Российская Федерация.

"Поэтому первое: мы действительно просим партнеров рассмотреть возможности, при которых российские ракеты - не российские самолеты с российскими пилотами на борту, а куски железа, которые несут смерть из России в Украину, - перехватывались бы с территории стран наших партнеров. Есть альтернативное решение: если вы не хотите этого делать, тогда просто предоставьте нам все необходимые для этого средства, мы разместим их на территории Украины и будем сами перехватывать эти ракеты. Это системы ПВО и боевые самолеты с соответствующими техническими возможностями. А занимать позицию, при которой мы и ПВО не передадим, и не будем поддерживать сбивание российских ракет с нашей территории над территорией Украины, - это и есть позиция умиротворения агрессора", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что основной месседж Украины в мировое сообщество остается неизменным — украинцам нужно оружие для отражения российской агрессии. А разговоры об уступках для завершения войны – это искривленная логика.

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