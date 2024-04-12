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Кулеба сказал, как можно было избежать уничтожения Трипольской ТЭС

Кулеба сказал, как можно было избежать уничтожения Трипольской ТЭС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба / Фото: Associated Press

Надежная защита позволила бы избежать таких роковых последствий.

Украина постоянно подчеркивает своих партнеров критическую важность поставок современных систем ПВО Patriot. В частности, именно недостаток средств защиты сделал возможным уничтожение россиянами Трипольской ТЭС под Киевом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях украино-словацких правительственных консультаций в Михайловцах корреспонденту "Укринформа".

Главу МИД спросили, поднимал ли он тему уничтожения россиянами Трипольской ТЭС во время обсуждения с европейскими коллегами.

"Поднимаем эту тему… Что здесь поднимать, тема одна – дайте Patriot! Если бы у нас стояли Patriot, мы бы сегодня не потеряли все это", – ответил тот.

Он подчеркнул, что это основной упор украинской стороны во время переговоров с иностранными партнерами — "максимальное ускорение поставок ПВО".

Ранее Кулеба после атаки эмоционально обратился к миру.

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