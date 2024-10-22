Кулеба сравнил 2015 и 2024 годы: "РФ трижды подумает, нападать ли на нас снова"

Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба сравнил ситуацию в Украине в 2015 и 2024 годах.

Об этом он рассказал на ютуб-канале журналистке Рамине Эсхакзай.

"Мы все прекрасно помним атмосферу 2015-го года. Меня мучает совесть, я возвращаюсь на госслужбу и обещаю себе, что это исключительно на год. Помогаю стране построить коммуникации во время войны, потому что мы были тогда просто голы перед этой российской пропгандой и возвращаюсь в частную жизнь. Но не так случилось, как думалось", — рассказал Кулеба.

И во время нового, уже полномасштабного вторжения, по словам Кулеба, "никто в мире" не верил, что Украина это переживет.

"Те, проблемы, которые описывают военные, они понятны, они заложены в человеческой психологии, люди устают, в конце концов кошельки у людей тоже небездонны и нельзя постоянно тратить деньги на благотворительность, но мы пережили это тогда, все эти факторы, мы пережевем их сейчас .И Украина – будет, я не имею в этом сомнений.

В то же время, вопрос в том, какой будет Россия и сможет ли она представлять стратегическую угрозу Украине.

"У украинцев есть такая склонность к самоуничижению своей страны, мы очень сильны. Мы опровергли ожидания абсолютно всех самых умных людей в мире, политиков, разведчиков, экспертов, что Украина погибнет. Вопрос в том, чтобы мы поверили в свою способность победить вдолгу, а не в отдельном бою — политическом или физическом. И поверьте, если мы сосредоточимся на том, что будем делать мы и сделаем это, то Россия трижды подумает, на нас ли снова нападать, если мы будем постоянно жить в строгой логике и жаловаться, то тогда будет нам попеременно", — подчеркнул бывший глава МИД.

Добавим, Кулеба также поделился, как отреагировал на новость о своем увольнении и прокомментировал причину такого решения.

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