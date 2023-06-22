Кулеба заявил, что Кремль предупредят о последствиях теракта на ЗАЭС

Глава МИД заявил, что Россия пойдет на эскалацию независимо от того, делает ли что-нибудь Украина или нет.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Россия получит предупреждение о том, что произойдет, если она устроит террористический акт на Запорожской АЭС.

Об этом глава украинской дипломатии заявил в интервью Общественному.

"Сейчас будет проходить много тихой дипломатической работы, и думаю, России пришлют предупреждение о том, что будет, если она предпримет этот шаг. Прислушается ли РФ – это уже другой вопрос", – сказал Кулеба.

Министр заявил, что Украина не устает повторять, что лучший способ предотвратить будущие трагедии, которые совершит Россия, дать украинским военным все необходимое вооружение, чтобы они могли выгнать агрессоров с украинской территории.

"Имеем понимание, что пока Россия будет контролировать хотя бы один квадратный метр нашей земли, у нее будет пространство этого квадратного метра, чтобы устраивать трагедии", — пояснил министр.

Кулеба отметил, что в Лондоне объяснял международным партнерам, что Россия пойдет на эскалацию независимо от того, делает Украина или нет. "Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать – дать нам оружие, чтобы выгнать РФ из Украины", – сказал Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что у российских агрессоров были бы шансы оккупировать Украину, если бы США и партнеры не предоставляли оружие и финансирование во время войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что миллиардер Говард Баффет упрекнул Запад, что он не дает Украине все необходимое, но хочет, чтобы она воевала сама.

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