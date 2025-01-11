Кулеба заявил, что отказал своему 18-летнему сыну уходить на фронт

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что едва уговорил своего 18-летнего сына не идти воевать, а продолжать учебу.

Об этом экспредседатель МИД сказал в интервью BBC, передают Новости.LIVE.

"Он ходит на военные курсы и я едва уговорил его продолжить обучение в университете на данный момент. Я буду уважать его выбор. Это не то, к чему стоит стремиться, но если пришло ваше время, вы должны принять этот вызов с достоинством", — говорит бывший министр.

Кулеба прокомментировал возможное снижение мобилизационного возраста и высказал мнение, что это вряд ли будет до 18 лет.

"Вряд ли это будет столь драматичным. Я имею в виду, что не вижу причин, почему мобилизационный возраст должен упасть сразу до 18 лет", – говорит экс-министр.

По его мнению, более вероятно частичное снижение возрастного порога – на 1-2 года.

"Именно генералы должны донести этот аргумент до политического руководства и до парламента. И что наиболее важно – до народа Украины. Потому что это будет чрезвычайно болезненным решением, которое не будет приветствоваться ни одной частью украинского общества", – сказал дипломат.

Ранее Дмитрий Кулеба рассказывал, где сейчас 18-летний сын и 13-летняя дочь и чем они занимаются.

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