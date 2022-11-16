Кулеба заявил, что Россия пытается продвинуть фейк о причастности Украины к взрывам в Польше

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия пытается продвигать фейк о том, что якобы украинская ракета ПВО вызвала взрывы в Польше возле села Пшеводув.

Министр иностранных дел призвал не верить лжи страны-агрессора.

"Россия сейчас продвигает конспирологическую теорию о том, что якобы на поляков упала ракета украинского ПВО. Это неправда. Никто не должен вестись на российскую пропаганду или усиливать ее сообщения", — говорится в публикации.

Кроме того, Кулеба заявил, что мировое сообщество должно было бы уже давно "изучить уроки", а именно после сбивания пассажирского лайнера "Боинг 777" авиарейса MH17 летом 2012 года.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба призвал Альянс предоставить Украине современные самолеты, такие как F-15 и F-16, а также системы ПВО. Он заявил, что таким образом, Украина сможет защитить коллективную евроатлантическую безопасность и восточный фланг НАТО.

УДАР ПО ПОЛЬШЕ

Вечером, 15 ноября, взрывы прогремели в приграничной деревне в Польше вблизи украинской границы — Пшеводуве. По предварительной информации, туда прилетели российские ракеты или обломки. В результате атаки погибли два человека. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.

Позже в польских СМИ появилась информация, что возле Томашева в небо поднялись военные самолеты.

США, Британия, Германия и НАТО заявили, что изучают все обстоятельства инцидента. А в России открестились от того, что их ракеты упали на территорию Польши.

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