Кулеба заявил, что Украина может получить ракеты ATACMS уже в следующем году

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что в следующем году Украина получит баллистические ракеты ATACMS, дальностью до 300 км, а также современные дроны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что предоставление Украине ракет ATACMS и дронов будет зависеть и от ситуации на поле боя.

Об этом глава украинской дипломатии рассказал в интервью "РБК-Украина".

"У армии есть свои конкретные потребности. Условно говоря, если бы мне сейчас предложили сто танков или сто гаубиц, я бы не колеблясь сказал: сто гаубиц сейчас, а танки можно завтра – потому что я знаю реальную потребность фронта и понимаю, что это сейчас намного критичнее", – рассказал Кулеба.

По его словам, часто в вопросе получения оружия есть "громкие истории, которые на слуху у людей". Речь идет, в частности, о танках, самолетах и ракетах ATACMS. Однако это скорее уровень оружия-символов. Но есть уровень конкретных потребностей фронта сегодня-завтра-послезавтра.

"И на каждой Ставке под председательством Президента мы именно под таким углом на это смотрим: что нужно здесь и сейчас, что потребуется завтра, чтобы победить врага", — рассказал министр.

Однако Кулеба подчеркнул, что помощь оружием и боеприпасами, которую Украина получила от мира за 10 месяцев полномасштабной войны, беспрецедентна и по объемам, и по номенклатуре, и по количеству стран, вовлеченных в процесс.

"Конечно, мы воюем и нам всегда мало, и мы всегда просим больше, но мы должны помнить этот простой факт: мы получаем наибольшую поддержку, которую любая страна получала, по меньшей мере, в XXI веке", — добавил Кулеба.

Напомним, военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что США пока боятся передавать Украине баллистические ракеты дальностью 300 км. Впрочем, политическое руководство Украины сможет найти аргументы для партнеров, чтобы получить эти ракеты.

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