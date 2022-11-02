Кулеба заявил, что Украина предупредила Иран о последствиях помощи России: "Мы будем абсолютно безжалостны"

Иран, вероятно, намерен передать России еще больше ракет класса "земля-земля" и ударных беспилотников. Украина уже предупредила Тегеран о последствиях такого решения.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина предупредила Иран о последствиях помощи России, теперь дело непосредственно за Тегераном.
Об этом Кулеба рассказал 2 ноября во время брифинга.
По неподтвержденной информации, Иран планирует предоставить России еще больше ракет класса "земля-земля" и ударных беспилотников. В результате украинская сторона заявила, что угроза реальна и предупредила Тегеран о серьезных последствиях в случае принятия и реализации соответствующего решения.
"Мы были максимально предметны, теперь шаг за иранской стороной. Я говорил и повторю еще раз, что когда речь идет о соучастии любой страны в российской агрессии и убийстве наших граждан, мы будем абсолютно безжалостны в своих ответных действиях, потому что речь идет о защиту нашего государства и наших граждан", — заявил Кулеба.
Министр иностранных дел Украины убежден, что для Ирана наиболее мудрым решением было бы сворачивание военного сотрудничества с Россией, в частности, поставки военного вооружения, которое РФ использует в Украине.
Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны сообщило о сборе информации о поставках иранского оружия в РФ. Разведка просит сообщать любую информацию, которая поможет определить логистические пути поставок иранского вооружения и идентифицировать конкретных лиц, ответственных за эти поставки.
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