Кулеба жестко отреагировал на сделку Венгрии с российским "Газпромом": "Это удар и мы ответим"

"Здесь не должно быть никакого сожаления и сочувствия", — отметил Кулеба.
Будапешт ударил по украинской-венгерским отношениям, подписав долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром", и получит от Киева "соответствующий ответ".
Соответствующее заявление министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил в эфире "Свободы слова" на ICTV.
"У нас есть страна Венгрия, которая является членом ЕС и НАТО, в то же время имеет особые отношения с Россией, и нанесла удар по украинской-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России", — отметил глава МИД.
По его словам, "это удар" со стороны Будапешта, и Киев будет "отвечать соответственно, потому что здесь не должно быть никакого сожаления и сочувствия".
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Украина перенесла заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться 29-30 сентября в Будапеште, еще до подписания соглашения между Венгрией и Россией.
"Мы знали, что туда летит российская делегация, что это соглашение будет подписано, и они, подписывая этот договор, уже знали о нашей позиции, — отметил Кулеба. — Это не будет только политический шаг — отмена заседания комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества. Будем принимать другие шаги для защиты интересов Украины в этой ситуации".
Как сообщалось, правительство Венгрии приняло решение о подписании с российским концерном "Газпром" нового контракта на поставку газа в обход Украины, рассчитанного на 15 лет. Подписание документа состоялось в понедельник, 27 сентября.
Из-за этого решения МИД Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям", — заявило украинское ведомство.
Напомним, что о договоренности между Москвой и Будапештом стало известно в конце августа. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не указал, какой будет стоимость газа по условиям нового контракта, однако заявил, что цена будет "намного выгоднее" по сравнению с действующими до сих пор условиями.