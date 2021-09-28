Кулеба жестко отреагировал на сделку Венгрии с российским "Газпромом": "Это удар и мы ответим"

Кулеба жестко отреагировал на сделку Венгрии с российским "Газпромом": "Это удар и мы ответим"

"Здесь не должно быть никакого сожаления и сочувствия", — отметил Кулеба.

Будапешт ударил по украинской-венгерским отношениям, подписав долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром", и получит от Киева "соответствующий ответ".

Соответствующее заявление министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"У нас есть страна Венгрия, которая является членом ЕС и НАТО, в то же время имеет особые отношения с Россией, и нанесла удар по украинской-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России", — отметил глава МИД.

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По его словам, "это удар" со стороны Будапешта, и Киев будет "отвечать соответственно, потому что здесь не должно быть никакого сожаления и сочувствия".

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Украина перенесла заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться 29-30 сентября в Будапеште, еще до подписания соглашения между Венгрией и Россией.

"Мы знали, что туда летит российская делегация, что это соглашение будет подписано, и они, подписывая этот договор, уже знали о нашей позиции, — отметил Кулеба. — Это не будет только политический шаг — отмена заседания комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества. Будем принимать другие шаги для защиты интересов Украины в этой ситуации".

Как сообщалось, правительство Венгрии приняло решение о подписании с российским концерном "Газпром" нового контракта на поставку газа в обход Украины, рассчитанного на 15 лет. Подписание документа состоялось в понедельник, 27 сентября.

Из-за этого решения МИД Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям", — заявило украинское ведомство.

Напомним, что о договоренности между Москвой и Будапештом стало известно в конце августа. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не указал, какой будет стоимость газа по условиям нового контракта, однако заявил, что цена будет "намного выгоднее" по сравнению с действующими до сих пор условиями.

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