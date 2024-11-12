Кулебе предлагали должность посла в США вместо Маркаровой: что он ответил — FT

Бывшему украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе предлагали стать послом Украины в США вместо действующей госпожи посла Оксаны Маркаровой, однако дипломат якобы отказался.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Отметим, что посольство Украины в столице США и Министерство иностранных дел не комментировали такую информацию.

Напомним, что спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон ранее выступил с призывом заменить Оксану Маркарову после ее встречи с демократами во время визита Зеленского на завод боеприпасов в сентябре.

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