Кулебе предлагали должность посла в США вместо Маркаровой: что он ответил — FT

Экс-министр, вероятно, ответил отказом.
Бывшему украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе предлагали стать послом Украины в США вместо действующей госпожи посла Оксаны Маркаровой, однако дипломат якобы отказался.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Отметим, что посольство Украины в столице США и Министерство иностранных дел не комментировали такую информацию.
Напомним, что спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон ранее выступил с призывом заменить Оксану Маркарову после ее встречи с демократами во время визита Зеленского на завод боеприпасов в сентябре.
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