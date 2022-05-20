"Кульминация наступит где-то в конце лета, когда в РФ закончатся люди, амуниция и воля к борьбе": генерал США Бен Годжес

"Кульминация наступит где-то в конце лета, когда в РФ закончатся люди, амуниция и воля к борьбе": генерал США Бен Годжес

Генерал США Бен Годжес считает, что в войне против Украины Министерство обороны России показало себя как коррумпированный институт, а солдаты – как убийцы, использующие оружие против гражданских объектов.

Кроме этого, по его мнению, РФ стратегически проигрывает Украине – ей не удалось достичь поставленных целей, в частности сломать оборону Мариуполя в течение более 80 дней.

Об этом командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес сказал в интервью "Радио Свобода".

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"России нечего праздновать. Они не смогли достичь всех своих целей. Понятно, что они захватили территорию, наносят огромный ущерб экономике Украины. Они блокируют экспорт зерна. Впереди еще много вызовов, но ничего из этого нельзя назвать победой для России, учитывая то, какие цели ставил Кремль перед собой. Честно говоря, я думаю, что Россия не может продолжать делать то, что они делают бесконечно", - считает Годжес.

Он добавил, что не верит в угрозы Путина применить ядерное оружие, потому что это не даст ему никаких преимуществ.

"Думаю, вокруг Путина есть люди, которые думают, что жизнь после Путина существует. Поэтому, думаю, использование ядерного оружия маловероятно. Но он не покажется просто так, он не скажет: "Я был неправ, поэтому я уйду". Россию надо победить на поле боя, нужно разбить российские силы на поле боя, поэтому нельзя тормозить в предоставлении Украине помощи и ресурсов, которые ей нужны", — говорит генерал США.

По его мнению, украинские воины имеют большую свободу, они борются за свой дом, воюют, чтобы защищать свои семьи.

"Русских солдат постоянно используют как пушечное мясо. Их военное руководство не заботится о них, они не воюют за что-то подобное, за что воюют украинцы. А это важная часть битвы. Мы знаем это из истории. Россияне выбирают такой путь, потому что они провалились во всем.Они перешли на войну на истощение.И это плохой выбор для России, потому что их логистическая ситуация не улучшается.В них сокращается человеческая сила, они пытаются избежать мобилизации.В то время логистическая ситуация в Украине улучшается каждый день — больше и больше помощи приходит с Запада и Украина значительно улучшила логическую сеть. У Украины нет проблем с количеством военных, поэтому я считаю, что у России есть настоящая стратегическая проблема", — говорит Годжес.

Он добавляет, что с такими боями, потерями амуниции и военных, которые РФ имеет сейчас, по его мнению, к концу лета – конец августа, начало сентября российские силы придут в упадок, а Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления, чтобы вытеснить российские силы назад, по крайней мере, до линии 23 февраля.

Ранее в МИД Франции перечислили четыре стратегические ошибки Путина в войне против Украины.

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