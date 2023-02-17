"Культура и кино не могут быть вне политики агрессии": Зеленский выступил с обращением на Берлинале

В четверг, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам и гостям 73-го Берлинского международного кинофестиваля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Дамы и господа! В 1951 году состоялся первый Берлинский кинофестиваль. Всем вам известны лозунг и цель первого Берлинале. Это — "витрина свободного мира". Украина сегодня — это крепость свободного мира. Крепость, которая стоит почти год. Крепость, которая защищает себя, Европу и мир. Крепость, которая не может упасть. Крепость, которая обязательно выстоит. И победит. Верю, вы все окончательно убедитесь в этом, увидев нашу "Суперсилу" – суперсилу Украины", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский лидер отметил, что культура и кино могут быть вне политики, но только не тогда, когда это политика войны, агрессии, массовых преступлений, убийств, террора и стремления к уничтожению народов. Такой Зеленский назвал политику РФ. В нынешних обстоятельствах искусство не может быть нейтральным. Поэтому нужно делать выбор, заявил президент.

По его словам, Берлинале сделал выбор, "исповедуя принципы открытости, равенства, диалога без границ и участия кино со всего мира". Ведь в этом году к фестивалю не допущены институции и персоны, поддерживающие Кремль, а также фильмы, снятые при поддержке РФ. Зеленский поблагодарил за солидарность с Украиной.

Ранее мы сообщали, что Леонардо Ди Каприо пожертвовал средства для фонда Елены Зеленской. Деньги звезды Голливуда пойдут на помощь пострадавшим от войны детям.

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