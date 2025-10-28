Культурный Давос – состоялся первый «Global Culture Forum 2025»

Реклама

Масштабное мероприятие, которое уже назвали «Культурным Давосом» – это начало глобального диалога о роли культуры в формировании мира новой цивилизации, духовности и партнерства между нациями. Среди гостей были третий Президент Украины Виктор Ющенко, 15 послов и представителей иностранных посольств, известные культурные деятели, международные эксперты, предприниматели, меценаты и политики, ставшие частью новой культурной дипломатии Украины. В общей сложности собралось более тысячи человек! Основная тема Форума подчеркивает уникальную роль Украины как страны, стоящей на пересечении цивилизаций, сочетая глубокое наследие с инновационным видением будущего. Также на территории Страны Эдем открылись выставочные пространства, где свои работы представили украинские художники, чьи проекты уже побывали на Венецианской биеннале, в Лувре и MoMA. Гости посетили уникальный Скульптурный парк, арт-галереи, кинопоказы и авторские мастер-классы.

«Global Culture Forum становится новым символом культурной дипломатии Украины — платформой, формирующей партнерства между всеми частями мира, бизнесом и искусством, технологиями и духовностью», - с такими словами обратился Игорь Кривецкий, основатель «Global Culture Forum 2025», бизнесмен и меценат. Он подчеркнул, что одним из акцентов является украинская историческая память как основа современной идентичности. «Если мы точно будем знать свое наследие, мы поймем, что положили начало этой цивилизации. И, к сожалению, очень много людей, считающих себя культурологами, историками, выдающимися художниками, действительно не знают нашей истории. Они читают то, что было написано другими, в большинстве своем русскими, которые - уничтожают не только нашу, они уничтожают мировую культуру. Потому что мы являемся частью большого культурного мира. Это война света и тьмы. Это еще и война бескультурщины, дикости с культурной средой», - добавил Игорь Кривецкий.

Одна из целей мероприятия — показать миру, что украинскую культуру, археологию, историю, искусство следует изучать, исследовать и популяризировать. Именно поэтому «Культурный Давос» посетили гости из крупнейших стран мира. Среди них посол Индии в Украине Раки Шанкар.

«Уровень культурного развития Украины сравним с европейскими странами, но она имеет свою особую уникальность, которая подвержена восточным традициям. И это то, с чем мы в Индии можем себя ассоциировать», – отметил Раки Шанкар.

О важности таких событий говорит и Екатерина Тейлор, основательница агентства Port of Culture. «Здесь присутствуют сегодня представители 15 стран, продолжающих работать в Украине, фактически жить здесь, быть нашими партнерами, союзниками. И им тоже важно понять кто мы. Кто-то из них сегодня послом в Украине, а завтра — в Великобритании. Они являются послами своих стран, но могут стать и нашими», — сказала Катерина.

В первый день форума в Стране Эдем состоялась основная часть Давоса: панельные дискуссии с приглашенными спикерами: Украина на пересечении цивилизаций — от Триполья до современности; «Сочетание традиции и современности как модель для мира»; "Культура как инструмент дипломатии и формирования международного имиджа". Дискуссионный завтрак на следующий день стал продолжением панельной дискуссии об архитектуре, где специалисты этой отрасли договорились создать новый институт и объединиться в Ассоциацию современных городов.

Организаторы первого «Культурного Давоса» заверили, что «Global Culture Forum» будет проходить ежегодно – в октябре. И уже следующий станет еще более масштабным и объединит еще больше художников, историков, философов, культурологов и т.д. Ведь главная цель – популяризация нашей культуры, наследия и выход на международную арену.

Ведь у Украины величественная история и невероятный потенциал, чтобы о ней говорил весь мир.

«На Форуме мы говорили не только об искусстве – мы говорили о человеке. О ее силе создавать, беречь, вдохновлять. Об Украине, которая несет в свет не боль, а красоту. Не жертву, а достоинство. Не копию, а свой собственный код культуры, – подчеркнула CEO «Эдем Резорд» Елена Матвеева. – «Global Culture Forum» стал пространством, где рождается новая цивилизация – цивилизация сотворения, благодарности, глубины. страна сегодня – это центр духовного ренессанса. И Global Culture Forum – только первый аккорд этого великого возрождения».