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Кум, ты следующий: яркие фотожабы и мемы на задержание Медведчука (фото)

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14к
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Кум, ты следующий: яркие фотожабы и мемы на задержание Медведчука (фото)

Фото из социальных сетей

Украинцы в соцсетях в большинстве с радостью встретили новость о задержании кума Путина Виктора Медведчука.

В Сети громко отреагировали на задержание кума Путина и народного депутата партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

ТСН.ua собрал реакцию соцсетей и самые яркие фотожабы.

Владимир Зеленский опубликовал фото с задержанным Медведчуком в своем Instagram с иронической подписью "С Днем космонавтики".

© Владимир Зеленский Instagram
Владимир Зеленский Instagram

"Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: как течет вода, как горит огонь и как медведчук сидит в наручниках", — шутят в паблике "Оборона Кривбасса".

Популярный в соцсетях глава Николаевской ОВА Виталий Ким тоже не остался в стороне и опубликовал забавную фотожабу.

© Виталий Ким
Виталий Ким

Медведчука сравнивают с пленным оккупантом "Чмоней", также ставшим героем мемов.

© Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей
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На одном из мемов Медведчук держит книгу историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Именно Медведчук в советское время был адвокатом выдающегося поэта и диссидента, но вместо того, чтобы защитить Стуса, требовал еще большего наказания на судилище. На Кипиани Медведчук подавал в суд.

© Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

Не забыли в Сети и друзей Медведчука — Путина и Лукашенко.

© Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей
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Также Медведчука в шутку сравнивают с пленными российскими оккупантами.

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Напомним, во вторник вечером, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Глава СБУ Иван Баканов прокомментировал задержание Медведчука и заявил, что куму Путина не помогла даже одетая для маскировки украинская военная форма.

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