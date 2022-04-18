Кумовство в российской армии и низкий профессионализм: разведка назвала причины потерь командования РФ

Украинская оборона нанесла неслыханный для россиян удар по личному составу армии РФ.

Кумовство в российской армии и как следствие чрезвычайно низкий уровень профессионализма генералов привели к значительным боевым потерям военного командования РФ во время масштабного нападения на Украину.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов немецкому изданию Spiegel, сообщает ГУР МО в Telegram.

"Мы задали себе этот вопрос. И нашли только один ответ: очень низкий профессиональный уровень генералов. Одной из причин этого является кумовство в российской армии, это погодные генералы, родственники какого-нибудь чиновника, которые не отвечают своим задачам и не готовы к ним. Возьмите дело Чернобаевки отдельно! Это памятник идиотизма", — отметил Кирилл Буданов.

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Напомним, только на этой неделе стало известно о ликвидации в Украине двух российских генералов. Погиб заместитель командующего 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов, также Вооруженные силы Украины уничтожили еще одного генерала, российского командира 49-й зенитной ракетной бригады полковника Гришина Ивана из Смоленска.

Как известно, за период полномасштабного наступления украинские защитники ликвидировали 20,6 тысяч российских оккупантов.

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