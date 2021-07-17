Куонг Кыонг и Империя: в Минюсте назвали самые необычные имена, которые давали детям в 2021 году

Куонг Кыонг и Империя: в Минюсте назвали самые необычные имена, которые давали детям в 2021 году

В министерстве отметили, что большинство все же отдают предпочтением обычным именам.

Ахиллес, Принц, Куонг Кыонг, Фелиция, Мальвина, Империя. В Минюсте опубликовали редкие и популярные имена новорожденных за первое полугодие 2021 года.

Так, в ведомстве отмечают, что кое-кто из молодых родителей таки решил проявить оригинальность в выборе имени для своего малыша, и приводят список трендовых редких имен первого полугодия 2021 года.

Среди них:

для мальчиков: Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кыонг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.

для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весенняя, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Цветок, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодисон, Ильинка, Аврора.

В Минюсте добавляют, что большинство все же отдает предпочтение привычным для нашего края именам.

Так, за первое полугодие 2021 самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, стали:

для девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;

для мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.

Ариэль, Моисей, Эпл: какие странные имена дают детям украинцы и американские звезды

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку