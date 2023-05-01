"Куча ран и синяков": на Одесчине коня заморили голодом (фото)

Лошадь неделями стояла закрытая в маленьком сарае даже без соломы.

В Одесской области коня заморили голодом: истощенное животное пытались спасти зоозащитники, однако было поздно.

Об этом сообщили в зоозащитной общественной организации "А-Химса".

Измождённого коня по кличке "Парус" обнаружили в поселке Усатово в Одесской области. Зоозащитники увезли животное к ветеренарам в очень тяжелом состоянии.

Лошадь была в очень тяжелом состоянии

Однако чуда не произошло и животное умерло.

"Парус" умер от крайней степени истощения, его мучительница наказывала его лишением пищи и воды, закрывая неделями в сарае без соломы. Он спал на своих испражнениях, у него куча ран и синяков. Голова и глаз в ушибах, он от отчаяния бился о двери и стены своей тюрьмы, пытаясь вырваться на свободу", – сообщила представитель зоозащитной общественной организации "А-Химса" Александра Гарбар.

Однако чуда не произошло

В комментарии "УНИАН" Гарбар добавила, что владелица хотела использовать животное в коммерческих целях — в центре Одессы фотографировать, катать "клиентов" и прочее.

По ее словам, по факту смерти коня было открыто уголовное производство по ст. "жестокое обращение с животными". Назначено проведение судебной ветеринарной экспертизы для установления причин смерти коня.

Напомним, что в Ужанском нацпарке на Закарпатье заявили, что пограничники могут быть причастны к убийству медведицы во время незаконной охоты.

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