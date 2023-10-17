"Купа типочков в кожанках": бизнесмен из Львова заявил о "масках-шоу" от БЭБ

СБУ посетила обыски во FESTrepublic во Львове. Речь идет о деятельности ФЛП в ресторанах, зарплатах, хозяйственной деятельности и так далее.

Об этом сообщил совладелец Юрий Назарук.

"Однажды казалось, что во время войны – все на одной стороне, потому что враг один. Но есть и другие стороны и войны", – написал он.

"Государство не защищает предпринимателей, а штурмует их с оружием!"

По словам Назарука, 17 октября на FESTrepublic произошли классические маски-шоу. Туда пришли люди в шлемах и бронежилетах, держа автоматы в руках.

"Центральный аппарат СБУ привлекли во время войны FESTrepublic штурмовать. Специальная опергруппа приехала из столицы. На самом деле ничего нового – деятельность ФЛП в ресторанах, зарплаты, хозяйственная деятельность", – заметил Назарук.

Он акцентирует, что до сих пор никакого запроса или обращения не поступало. Такой подход бизнесмен сравнил с ситуацией, когда сотрудники ГАИ "сидят в кустах". По его мнению, теперь есть новая фирма с теми же персонажами, только теперь называется БЭБ.

"Ну мы теперь гордо в той же компании, что и Новая Почта, Rozetka и другие достойные люди. Которые уже предупреждали, что ничего, к сожалению, не изменилось. Врагов найдено. "Теперь кучу времени будем заниматься не донатами, войной, а БЕБом", – говорит совладелец.

Как отметил Назарук, однако по причинам, почему Россия напала на Украину, состоит в том, что мы были слабы. Прежде экономически.

"Но, к сожалению, до сих пор мы остаемся бизнес-невольничьей страной. Пока государство с оружием штурмует предпринимателей, а не защищает их – мы остаемся страной не для цивилизованных инвесторов", – констатировал Назарук.

В настоящее время все работники находятся фактически в заложниках, говорит он, вся деятельность парализована. "Куча "типчиков" в кожанках – реально дежавю... В это время когда на другой стороне страны совсем другое", – высказался предприниматель.

Напомним, Бюро экономической безопасности разоблачило компанию, которая завозила военную амуницию в Украину якобы для нужд ВСУ. На самом же деле шлемы и бронежилеты продавали через сеть розничных магазинов.

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