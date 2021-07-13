Купалась с подругами и вдруг исчезла: в Ивано-Франковске утонула 12-летняя девочка (фото)

Медики пытались реанимировать ребенка, но безуспешно.

В понедельник, 12 июля, в реке Быстрица Солотвинская в Ивано-Франковске утонула 12-летняя местная жительница.

Как рассказали в полиции Ивано-Франковской области, о несчастном случае правоохранители узнали в 19:00.

"Девочка на реке купалась с подругами и в какой-то момент девушки заметили ее отсутствие, сразу же позвали на помощь неравнодушных", — говорится в сообщении.

Пропавшего ребенка нашли и вытащили из воды без сознания. Медики пытались реанимировать школьницу, но безуспешно.

Предварительно смерть наступила в результате утопления. Тело ребенка направлено на экспертизу.

Полиция проводит досудебное расследование и выясняет все обстоятельства происшествия.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с отметкой "несчастный случай".

Напомним, 9 июля в микрорайоне Пасечная в Ивано-Франковске в реке Быстрица Солотвинская утонул парень.

В связи с этими трагедиями мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил сегодня, 12 июля, на своей странице в Facebook, что поручил ограничить купание в реке в том месте, где произошли несчастья. Там разместят таблички о строгом запрете купания, а в случае нарушения — отдыхающих будут штрафовать.

"Штраф 50 000 грн. Патрули будут дежурить с утра до вечера ", — отметил Марцинкив.

Также сообщается, что в городе планируют несколько изменить устье реки и обустроить места для купания.

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