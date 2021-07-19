Купались и рвали лилии: в Винницкой области после отдыха в компании нашли мертвой 22-летнюю девушку

Девушка обиделась на подругу и пошла купаться сама.

В Винницкой области в водоеме нашли тело девушки. Впоследствии ее личность установили. Погибшей оказалась 22-летняя местная жительница Ирина Колот.

Что случилось с девушкой, рассказывает издание 20 минут Винница.

16 июля, возле одного из кафе в Виннице спасатели достали из Южного Буга тело неизвестной девушки. На месте тело осматривал эксперт и не обнаружил признаков насильственной смерти.

Как рассказала подруга погибшей Ирины Колот Наталья, они были лучшими подругами и в день ее смерти были вместе.

"Мать Ирины погибла в ДТП, когда девочке было восемь лет. Ее воспитывал отец. В январе Ирине должно было исполниться 23 года. Она очень позитивный человек была. В последнее время работала посуточно ревизором в "Авроре", — рассказывает девушка.

Накануне трагедии подруги пошли гулять с друзьями — двумя парнями. Молодые люди отдыхали, купались и рвали лилии. По словам подруги, Ирина приревновала ее к парню и пошла купаться одна.

"После этого мы уже ее не видели. Ирина так и не вернулась. Мы ее искали до часа ночи и думали, что Ира пошла домой. А сегодня узнали, что ее вчера нашли мертвой, — вспоминает подруга.

По информации Винницкой областной полиции, тело девушки направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту открыли уголовное производство. Сейчас ведется следствие и полиция выясняет обстоятельства смерти девушки.

Напомним, что на пляже в курортной Затоке Одесской области нашли тело 13-летнего парня. Он утонул в море накануне, 17 июля, вместе со своим отцом, тело которого нашли еще вчера.

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