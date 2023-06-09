Купальник трикини: что известно об одном из самых модных трендов лета 2023 года

Купальник трикини снова стал основным модным трендом лета 2023 года. Эта модель отличается особой женственностью и смелостью. Как правильно носить купальник трикини этим летом?

Впервые модель купальника трикини появилась в 1960-х годах прошлого столетия. В моду она вернулась в начале 2000-х, а в 2023 году снова приобрела пик популярности.

Что такое купальник трикини

Купальник трикини: что это такое? / Фото: Instagram

Это модификация классического бикини, отличающаяся более смелым видом. Состоит такая модель из трех частей: верхняя, нижняя и дополнительная секция, которая находится между ними. Обычно это узкая или широкая полоса, соединяющая верхнюю и нижнюю части купальника. Больше всего эта модификация бикини подходит смелым девушкам, желающим подчеркнуть все прелести своей фигуры.

Модные купальники 2023 года: особенности трикини

Одной из ключевых тенденций купальников трикини 2023 стали асимметричные формы и интересный декор. На пике популярности находятся модели с глубокими вырезами и необычными формами секции между нижней и верхней частью купальника. Они помогут создать стильный и эффектный образ, который будет точно привлекать внимание.

Купальник трикини / Фото: Instagram

Купальник трикини / Фото: Instagram

Купальник трикини / Фото: Instagram

Купальник трикини / Фото: Instagram

В 2023 году дизайнеры часто дополняют трикини объемными бантами, пайетками, бусинками, вышивкой, металлическим декором. Все эти детали придают образу изысканности и особому шарму. Очень популярными считаются модели, связанные с помощью крючка.

Купальники трикини / Фото: Instagram

Купальник трикини / Фото: Instagram

Купальник трикини / Фото: Instagram

Купальник трикини / Фото: Instagram

Оттенки модных купальников трикини летом 2023 года могут быть разными. Никаких правил или табу здесь нет. Популярными цветами остаются черный, коралловый, красный, пестрый, синий, зеленый. Но следует помнить, что объемные рисунки делают фигуру более объемной, а мелкие узоры, наоборот, стройнее.

Купальник трикини / Фото: Instagram

Где можно носить купальник трикини? Такие варианты рекомендуется одевать не только на пляж. Их можно смело совмещать с юбками, шортами, парео и носить во время игры в пляжный волейбол или бадминтон. Особенностью таких купальников является то, что они не сковывают движения, поэтому подходят активным девушкам.