Купальный сезон в Одесской области: сколько пляжей могут открыть для посещения

В Одесской области планируется открыть 20 пляжей для посещения.

Об этом 1 июня в эфире телемарафона сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По словам главы ОВА, вероятно, будет открыт пляж в Измаильском районе, однако открытие наибольшего количества локаций запланировано в Одесском районе, поскольку именно там больше возможностей для создания безопасных условий для посетителей.

Кипер добавил, что в ближайшие дни будет подписано распоряжение по открытию 20 таких пляжей в области.

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