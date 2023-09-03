Купался, несмотря на запрет: в Черноморце на мине взорвался мужчина

В воскресенье, 3 сентября, в Черноморце Николаевской области на мини в воде взорвался 36-летний житель. В результате взрыва он погиб.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"Мужчина, игнорируя предупреждающие знаки об установке минных заграждений, пошел покупаться в море. Во время пребывания человека в воде произошел взрыв. Мужчина погиб", — говорится в сообщении.

Военные просят не игнорировать ограничения купания в море и подчеркивают, что "черноморское побережье сегодня — это зона обороны и зона опасности".

"Отмечаем недопустимость пребывания на побережье, а особенно в воде, в том числе на участках ограниченного доступа", — подчеркивают Силы обороны.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что во время контрнаступления украинские военные иногда встречают по 5 вражеских мин на квадратный метр территории.

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