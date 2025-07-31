Купание под угрозой: водоросли и вонь атакуют побережье Одессы

Пляжи Одессы засыпали водорослями / © Фото из открытых источников

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Пляжи Одессы снова оказались в ловушке водорослей: вода зацвела, побережье засорено, а запах отпугивает даже самых отчаянных.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

30 июля в городе стояла благоприятная погода для отдыха у моря, однако в некоторых районах купаться рискнули только самые отважные. Причина – массовое наслоение водорослей и мутная зеленая вода.

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На видео, обнародованном местным telegram-каналом "Ху**а Одесса", видно, как мужчина и женщина с вилами буквально прорубают себе путь к воде на пляже, вероятно, в Фонтанке. Автор ролика сравнила это с прорывом проруби.

Дата публикации 15:15, 31.07.25 Количество просмотров 14 Пляжи Одессы покрыты водорослями

Пользователи сети жалуются не только на вид воды, но и на сильную вонь, возникающую из-за гниения водорослей. Несмотря на это, на кадрах видно, что некоторые люди все же решаются заходить в воду.

Подобное явление повторяется в Одессе каждое лето. Причинами зацветания воды могут быть высокие температуры, осадки, а также попадание в море питательных веществ, в частности, из сточных вод. Это способствует быстрому размножению зеленых водорослей и загрязнению прибрежной зоны.

Ранее сообщалось, что в Одессе в трехэтажном жилом доме произошел масштабный пожар. Огонь охватил несколько квартир на втором и третьем этажах и стремительно распространялся, угрожая всему зданию.

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