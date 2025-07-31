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- Украина
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Купание под угрозой: водоросли и вонь атакуют побережье Одессы
В Одессе вода на пляжах позеленела от водорослей, на побережье — вонь и гниль. Люди прорываются к морю с вилами.
Пляжи Одессы снова оказались в ловушке водорослей: вода зацвела, побережье засорено, а запах отпугивает даже самых отчаянных.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
30 июля в городе стояла благоприятная погода для отдыха у моря, однако в некоторых районах купаться рискнули только самые отважные. Причина – массовое наслоение водорослей и мутная зеленая вода.
На видео, обнародованном местным telegram-каналом "Ху**а Одесса", видно, как мужчина и женщина с вилами буквально прорубают себе путь к воде на пляже, вероятно, в Фонтанке. Автор ролика сравнила это с прорывом проруби.
Пользователи сети жалуются не только на вид воды, но и на сильную вонь, возникающую из-за гниения водорослей. Несмотря на это, на кадрах видно, что некоторые люди все же решаются заходить в воду.
Подобное явление повторяется в Одессе каждое лето. Причинами зацветания воды могут быть высокие температуры, осадки, а также попадание в море питательных веществ, в частности, из сточных вод. Это способствует быстрому размножению зеленых водорослей и загрязнению прибрежной зоны.
Ранее сообщалось, что в Одессе в трехэтажном жилом доме произошел масштабный пожар. Огонь охватил несколько квартир на втором и третьем этажах и стремительно распространялся, угрожая всему зданию.