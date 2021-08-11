Купаться комфортно: какая температура морской воды в Одессе 11 августа

Морская вода прогрелась до +24.

Сегодня, 11 августа, температура морской воды у побережья Одессы достигает 23-24 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Фактические значения температуры воды вблизи берега могут отличаться на несколько градусов по сравнению с указанными. Это бывает заметно после сильного дождя или после длительных периодов сильных ветров.

Ранее эколог сообщил, что во время исследования морского дна выяснилось, что в Одессе очень мутная зеленая вода с характерным болотным запахом. Почти все дно моря за волнорезом в Одессе усеяно мутными и подвижными, как ртуть шариками.

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