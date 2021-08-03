"Купаться надо в гидрокостюме": медузы "выжили" туристов с пляжей Бердянска (видео)

"Купаться надо в гидрокостюме": медузы "выжили" туристов с пляжей Бердянска (видео)

Люди отказываются заходить в воду.

В Бердянске люди не могут купаться в море из-за нашествия медуз. В разгар курортного сезона медузы заполонили Азовское море рядом с бердянскими пляжами. Туристы могут безопасно плавать только на надувных матрасах.

На пляжах стало так много трупов морских существ, что их начали вывозить оттуда прицепами.

Туристы жалуются, что отпуск на море сорван. На пляжах пусто, люди не решаются зайти в воду, отдыхают у бассейнов.

Экологи считают, что нашествие медуз в Азовском море может быть связано с его высокой соленостью — в такой среде им достаточно комфортно.

В этом году туристы на украинских курортах столкнулись с целым рядом неудобств: стаи божьих коровок, огромное количество комаров. А в море практически невозможно купаться из-за медуз.

Многие пользователи Сети в комментариях уверяют, что медузы заплывают в Кирилловку и Приморск, однако их там гораздо меньше. Некоторые советуют ехать на Федотову или Бердянскую косу, где море относительно чистое.

Что делать, если ужалила медуза

Укусы медуз в большинстве случаев не угрожают жизни человека. Исключение составляет яд морской осы — после контакта с ней человеку необходимо срочно ввести специальную сыворотку.

Первое, что нужно сделать — ограничить поступление токсина в организм. Для этого необходимо обмыть место укуса соленой водой и удалить остатки щупалец.

Обработайте кожу хлоргексидином или перекисью водорода — это ускорит выведение токсинов и заживлению ранок.

После обработки снова промойте кожу соленой водой. При появлении отека, жжение и зуд примите антигистаминные препараты и мажьте ожог противовоспалительным гелем.

Пейте больше воды и избегайте солнечных лучей.

Если состояние ухудшилось — обратитесь к врачу.

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