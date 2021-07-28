Купаться запрещено: на черкасском пляже обнаружили яйца гельминтов

Госпродпотребслужба области выявила повышенный уровень загрязнения воды.

На двух черкасских пляжах вода не соответствует гигиеническим требованиям, на одном из них обнаружили яйца гельминтов.

Об этом сообщили в пресс-служба Госпродпотребслужбы Черкасской области.

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Специалисты Черкасского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы области отобрали пробы речной воды на коммунальных пляжах города — "Сосновский-1", "Казбетский", "Митницкий" и на пляже развлекательно-оздоровительного комплекса "Бочка".

Результаты анализа показали, что образцы речной воды на пляже "Сосновский-1" и на пляже развлекательно-оздоровительного комплекса "Бочка" не соответствовали гигиеническим требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям.

В речной воде на пляже развлекательно-оздоровительного комплекса "Бочка" также обнаружены яйца токсокар.

Директорам КП "Дирекция парков" и ООО "Берег 2007" (развлекательно-оздоровительный комплекс "Бочка") направили предложения по установлению информационных щитов о запрете купания людей и проведения профилактических мероприятий на территориях всех коммунальных пляжей и развлекательно-оздоровительного комплекса "Бочка".

В Госпродпотребслужба рекомендуют жителям и гостям города временно воздержаться от купания на пляжах.

Справка

Токсокары — это гельминты, заражение которыми приводит к токсокарозу.

Токсокароз у людей сопровождается поражением различных жизненно важных органов и тканей (легких, мозга, глаз, печени, почек, сердца и т.п.). Взрослые паразиты живут в тонкой кишке не только собак и кошек, но и других животных — волков, лисиц, песцов и др.

Ранее стало известно, что в разных уголках страны начали закрывать пляжи для купания. В Донецкий, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях и Киеве вывесили красные флаги возле водоемов.

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