"Купил" авто в Instagram: в Одессе мошенник "нагрел" доверчивого мужчину почти на полмиллиона

"Купил" авто в Instagram: в Одессе мошенник "нагрел" доверчивого мужчину почти на полмиллиона

Мужчина перебросил "продавцу" на карточку 444 тыс. гривен, однако автомобиля не получил.

В Одессе Приморский районный суд рассматривает курьезное дело о мошенничестве. В суд обратился мужчина, которого обманули почти полмиллиона гривен.

Об этом говорится в Едином госреестре судебных решений.

Инцидент произошел еще летом 2020 года. Истец рассказал, что решил купить автомобиль через объявления в Instagram. "Продавцу" он перебросил на карту 444 тыс. гривен, однако автомобиля не получил, а владелец машины скрылся и перестал выходить на связь.

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Срок досудебного расследования суд продлил еще на год, ведь местонахождение подозреваемого до сих пор не было установлено.

"Окончить досудебное расследование в предусмотренный срок не оказалось возможным, поскольку... необходимо установить местонахождение подозреваемого и провести другие следственно-оперативные мероприятия", — говорится в решении суда.

Напомним, что с начала года уже 35 тысяч украинцев поймались "на крючок" интернет-мошенников.

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