Купил на рынке и вклеил фото: в Херсонской области мужчина подделал удостоверение участника боевых действий

Купил на рынке и вклеил фото: в Херсонской области мужчина подделал удостоверение участника боевых действий

Недействительный документ у него обнаружили полицейские.

В Херсонской области мужчина подделал удостоверение участника боевых действий. По решению Херсонского апелляционного суда он получил полгода ареста.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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По данным следствия, осужденный приобрел удостоверение участника боевых действий в Одессе на рынке. Там же вклеили в документ его фотографию. Недействительный документ у него обнаружили полицейские.

В марте 2021 года Херсонский городской суд назначил ему наказание на сумму 850 гривен за использование поддельного документа. Выяснилось, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности — его судимость не погашена. Мужчина официально не работал, состоял на учете у нарколога, по месту жительства характеризовался отрицательно.

Новое наказание мужчине назначил Херсонский апелляционный суд – полгода ареста.

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Ранее сообщалось, что в Сумской области мужчина, выйдя на улицу без паспорта, получил штраф в размере 17 тысяч гривен.

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