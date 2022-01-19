Купил опасное лекарство: в Житомире задержали мужчину, который хотел отравить беременную жену

Купил опасное лекарство: в Житомире задержали мужчину, который хотел отравить беременную жену

Подозреваемый из-за конфликта хотел убить жену.

В Житомире в среду, 19 января, задержали 41-летнего мужчину, который хотел отравить свою беременную жену и приобрел для этого опасное лекарство.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

По данным следствия, житель Коростеня неделю планировал убийство своей беременной жены, с которой у него был конфликт. Для этого он приехал в Житомир и купил опасное лекарство, которое можно приобрести только по рецепту. Его задержали сразу после покупки.

Следствие также установило, что мужчина подозревается в совершении грабежа и избиении человека.

"Предыдущая правовая квалификация события – ст. 15 (Покушение на правонарушения), п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

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