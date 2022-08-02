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Купил справку за 15 тыс. долларов, а выехать не смог: в Украине поймали уклониста (фото)

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Купил справку за 15 тыс. долларов, а выехать не смог: в Украине поймали уклониста (фото)

Фото: Андрей Небитов

Злоумышленнику, подделавшему справку, грозит до девяти лет лишения свободы.

Правоохранители разоблачили 54-летнего мужчину, который изготовил поддельные документы и его "клиента" — 32-летнего призывника, пытавшегося избежать службы и выехать за границу.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Фейковая справка о невозможности мобилизации обошлась заказчику более чем в 15 тысяч долларов.

© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов

Суд взял подозреваемого под стражу. За незаконную переправку лиц через государственную границу мужчине грозит до девяти лет лишения свободы.

"Сейчас, когда все наше государство объединилось, чтобы дать достойный отпор захватчику, мы будем жестко реагировать на подобные случаи малодушия и попыток нажиться на содействии трусам", — написал Небитов.

© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов
© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов

Напомним, Служба безопасности Украины задержала ловкого "предпринимателя", который помог уехать за границу около 20 призывникам.

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