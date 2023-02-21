Купила на Привозе: в Одессе госпитализирована 17-летняя девушка, которая отравилась грибами

Отмечается, что это первый в этом году случай отравления дикорастущими грибами.

В Одессе госпитализирована 17-летняя девушка, которая отравилась грибами, купленными на "Привозе".

Об этом сообщает государственное учреждение "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

Отмечается, что это первый в этом году случай отравления дикорастущими грибами. Он зарегистрирован 20 февраля.

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В частности, специалисты установили, что девушка 2006 года рождения употребляла маринованные бочковые грибы (опята), приобретенные на рынке "Привоз" у частного лица.

"Через три часа после употребления появились признаки отравления: тошнота, рвота. Каретой скорой помощи ее достаили в реанимационное отделение КНП "Одесская детская областная клиническая больница", где девушке была оказана необходимая помощь. В настоящее время больная продолжает лечение в больнице", — говорится. в сообщении.

В учреждении добавили, что в 2022 году в области было зарегистрировано шесть случаев отравления грибами с восемью пострадавшими (из них шестеро детей).

Напомним, в Днепре умерла 8-летняя девочка, отравившаяся консервированными грибами.

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