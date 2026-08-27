Купила старый дом за $5 тысяч: украинка показала, как изменился дом за пять лет

Старая хата / Иллюстративный фото / © Pixabay

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Одесситка Анастасия Сокол в 2021 году приобрела заброшенный дом в селе Одесской области за 5 тысяч долларов. В доме несколько лет никто не жил, не было даже водоснабжения. За пять лет супруги превратили ее в комфортное жилье.

Об этом она рассказала в TikTok.

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Сначала Анастасия и ее муж планировали использовать дом как дачу. Однако впоследствии решили поселиться там постоянно.

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«Пять лет никто не жил, все заросло сорняками и кустарниками», – рассказала женщина.

После покупки супругов ждало немало работы. Они снесли часть старых стен, построили новые, заменили окна, обустроили теплый пол и обновили систему отопления.

Площадь основной части дома составляла около 60-65 квадратных метров. Впоследствии владельцы сделали пристройку еще примерно на 25 квадратных метров. Там оборудовали ванную комнату, техническое помещение и место для будущей гардеробной.

Отремонтированный дом

По словам Анастасии, знакомые советовали не вкладывать деньги в старый дом, а купить новый дом. Однако супруги своим решением довольны.

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Отдельные супруги занялись двором — вместо зарослей постепенно появился ландшафтный сад.

Ландшафтный сад

Дом подорожал в шесть раз

По словам владелицы, сегодня это здание вместе с результатами реконструкции она оценивает примерно в $30 тысяч. То есть, за пять лет его стоимость, по ее оценке, выросла в шесть раз.

Несмотря на то, что основные работы уже завершены, хозяева продолжают обустраивать дом и территорию.

Супруги довольны решением

«Мы удовлетворены. Самое главное – это природа, спокойствие, пространство и относительная автономность», – подчеркнула девушка.

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И с этим трудно не согласиться, потому что заброшенная дача без воды стала уютным домом для пара, приложившего должное усилие. Это вызывает только восхищение и искреннюю радость.

Ранее Украинка Алина из Днепропетровщины купила старый дом в селе за $8 тысяч и в течение года его ремонтировала . Она отметила, что дешевый дом требует значительных финансовых вложений, а вместе с ремонтом приходится тратить много времени и сил. Владелец советует не рассчитывать, что все запланированные работы удастся завершить быстро, ведь при ремонте могут возникать непредвиденные проблемы.

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