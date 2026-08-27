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- Украина
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Купила старый дом за $5 тысяч: украинка показала, как изменился дом за пять лет
Украинка рассказала, как отремонтировала заброшенный дом.
Одесситка Анастасия Сокол в 2021 году приобрела заброшенный дом в селе Одесской области за 5 тысяч долларов. В доме несколько лет никто не жил, не было даже водоснабжения. За пять лет супруги превратили ее в комфортное жилье.
Об этом она рассказала в TikTok.
Сначала Анастасия и ее муж планировали использовать дом как дачу. Однако впоследствии решили поселиться там постоянно.
«Пять лет никто не жил, все заросло сорняками и кустарниками», – рассказала женщина.
После покупки супругов ждало немало работы. Они снесли часть старых стен, построили новые, заменили окна, обустроили теплый пол и обновили систему отопления.
Площадь основной части дома составляла около 60-65 квадратных метров. Впоследствии владельцы сделали пристройку еще примерно на 25 квадратных метров. Там оборудовали ванную комнату, техническое помещение и место для будущей гардеробной.
По словам Анастасии, знакомые советовали не вкладывать деньги в старый дом, а купить новый дом. Однако супруги своим решением довольны.
Отдельные супруги занялись двором — вместо зарослей постепенно появился ландшафтный сад.
Дом подорожал в шесть раз
По словам владелицы, сегодня это здание вместе с результатами реконструкции она оценивает примерно в $30 тысяч. То есть, за пять лет его стоимость, по ее оценке, выросла в шесть раз.
Несмотря на то, что основные работы уже завершены, хозяева продолжают обустраивать дом и территорию.
«Мы удовлетворены. Самое главное – это природа, спокойствие, пространство и относительная автономность», – подчеркнула девушка.
И с этим трудно не согласиться, потому что заброшенная дача без воды стала уютным домом для пара, приложившего должное усилие. Это вызывает только восхищение и искреннюю радость.
Ранее Украинка Алина из Днепропетровщины купила старый дом в селе за $8 тысяч и в течение года его ремонтировала . Она отметила, что дешевый дом требует значительных финансовых вложений, а вместе с ремонтом приходится тратить много времени и сил. Владелец советует не рассчитывать, что все запланированные работы удастся завершить быстро, ведь при ремонте могут возникать непредвиденные проблемы.