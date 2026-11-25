Покупка квартиры / © pexels.com

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В Днепропетровской области женщина ещё в 2000 году приобрела трёхкомнатную квартиру за 2000 гривен, однако из-за ошибок в оформлении документов на протяжении многих лет не могла полноценно распоряжаться недвижимостью. Несмотря на то, что покупатели полностью рассчитались с продавцами, зарегистрировали жилье в БТИ и фактически стали его владельцами, отсутствие нотариального заверения договора создало юридическое препятствие. В итоге женщине пришлось обратиться в суд, чтобы узаконить покупку.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

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Как установил суд, 16 мая 2000 года женщина вместе с другим покупателем заключила договор купли-продажи трёхкомнатной квартиры. Сделка была зарегистрирована на товарной бирже «Желтоводская» под номером 11.

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Площадь недвижимости составляла 59,8 кв. м, из которых 37,5 кв. м были жилыми.

По словам истицы, квартиру приобрели за 2000 гривен. Продавцы получили всю сумму после подписания договора.

Уже на следующий день, 17 мая 2000 года, новые владельцы зарегистрировали недвижимость в Желтоводском бюро технической инвентаризации. Сведения о них внесли в реестровую книгу, а технический паспорт переоформили на их имена.

Таким образом, покупатели получили квартиру во владение и пользование, а стороны выполнили свои договорные обязательства.

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Однако была одна существенная проблема: договор купли-продажи не был заверен нотариально.

Почему женщина не могла распоряжаться недвижимостью

Впоследствии один из покупателей квартиры скончался, а женщина осталась совладелицей недвижимости.

Однако отсутствие нотариального заверения договора создавало юридические трудности. Несмотря на фактическую покупку квартиры и её регистрацию в БТИ, владелица не могла в полной мере распоряжаться имуществом и заключать в отношении него соответствующие гражданско-правовые сделки.

Чтобы устранить это препятствие, она обратилась в суд с требованием признать договор купли-продажи действительным.

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Какое решение принял суд

Рассматривая дело, суд учел законодательство, действовавшее на момент заключения договора.

В частности, часть вторая статьи 47 Гражданского кодекса Украины 1963 года предусматривала возможность признания договора действительным в судебном порядке, если одна из сторон полностью или частично выполнила соглашение, требующее нотариального удостоверения, а другая уклонялась от такого оформления.

Аналогичные положения содержатся и в действующем законодательстве. В частности, статья 220 Гражданского кодекса Украины позволяет суду признать договор действительным, если стороны согласовали все его существенные условия, имеются письменные доказательства договоренности и произошло полное или частичное исполнение обязательств, но одна из сторон уклонилась от нотариального удостоверения.

Суд пришел к выводу, что договор фактически исполнен, продавцы получили деньги, покупатели зарегистрировали квартиру в БТИ, а сделка не нарушает интересов государства или третьих лиц.

9 октября 2026 года Желтоводский городской суд Днепропетровской области удовлетворил иск по делу № 176/2467/26.

Суд признал действительным договор купли-продажи трёхкомнатной квартиры, заключённый 16 мая 2000 года и зарегистрированный на товарной бирже «Желтоводская».

Кроме того, с четырёх ответчиков было решено взыскать в пользу истицы судебные издержки — по 332,80 гривны с каждого.

Напомним, недавно Ивано-Франковский городской суд вынес приговор женщине, которая за несколько дней обманула четырех человек с помощью поддельных банковских квитанций в смартфоне. Злоумышленница «расплачивалась» поддельными переводами за аренду жилья, одежду, средства гигиены и даже выманивала у прохожих наличные.

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