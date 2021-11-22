Купила водительское удостоверение в Instagram и хотела зарегистрировать в "Дії": на Прикарпатье суд оштрафовал женщину

Женщина в преступлении призналась и просила суд ее строго не наказывать.
Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области оштрафовал женщину, которая в Instagram купила водительское удостоверение и пыталась зарегистрировать его в "Дії".
Об этом говорится в приговоре суда.
Женщина во время судебного заседания рассказала, что увидела соцсети объявления об изготовлении фальшивого водительского удостоверения. Для этого она предоставила мошенникам свои паспортные данные и фото. За изготовление документа женщина заплатила 5 тыс. грн. Она хотела проверить, зарегистрировано ли удостоверение в приложении "Дія", после чего ее вызвали в полицию.
Женщина в преступлении призналась и просила суд ее строго не наказывать.
Суд оштрафовал женщину на 5100 грн, также она оплатит 2059,44 грн за проведение экспертиз.
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